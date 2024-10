Gesunde Gemeinde Velden: Erfolgreicher Gesundheitstag begeisterte Bürger

Am 18. Oktober fand in der Volksschule Velden der Gesundheitstag statt.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 20:47 / ©KK/Sobe

Veldens Gesundheitsreferentin Margit Heissenberger eröffnete am vergangenen Freitag, 18. Oktober 2024, mit den Lindner Kindern des Kindergartens und der Volksschule den Gesundheitstag in der Volksschule Lind ob Velden im Beisein zahlreich interessierter Bürger.

Burnout-Prävention und Gesundheitschecks

Im Rahmen der Initiative der „Gesunden Gemeinde Velden“ fand bereits am Vortag ein interessanter Vortrag über Stressbewältigung und Burnout-Prävention von Tina Gressl statt, der sehr gut besucht war. Am Gesundheitstag selbst gab es wieder die beliebte Gesundheitsstraße, die auch heuer wieder in Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten der Bevölkerung angeboten und auch sehr gut angenommen wurde, wie Blutdruck- und Blutzuckermessung, Langzeitblutzuckertestung, Hör- und Sehtest sowie Lungenfunktionstest.

20. Lindner Bauernmarkt

Auch Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk zeigte sich erfreut über das große Interesse und das steigende Gesundheitsbewusstsein „seiner Gemeindebürger“. Gleichzeitig wurde auch der beliebte Lindner Bauernmarkt zum 20. Mal abgehalten, aufgrund des Wetters diesmal im Gebäude der Volksschule. Die Bauern aus der Region und dem Alpen-Adria-Raum boten ihre vielfältigen kulinarische Köstlichkeiten an.