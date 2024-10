Steirische Lokale kochen warme Mahlzeiten für Menschen in Not

Gerade in der kalten Jahreszeit ist eine heiße Mahlzeit eine Wohltat. Für armutsbetroffene Menschen ist das aber keine Selbstverständlichkeit. Deshalb hat Die Tafel Österreich vor mehr als 15 Jahren das Projekt ,,Suppe mit Sinn” ins Leben gerufen. Das Konzept ist schnell erklärt: Engagierte Gastronomiebetriebe in allen Bundesländern widmen jedes Jahr vom 1. November bis 31. Dezember eine Suppe auf ihrer Speisekarte der Aktion. Optional kann die Aktion bis Ende Februar verlängert werden. Pro verkauftem Gericht wird 1 Euro an Die Tafel Österreich gespendet. „So können Gäste nicht nur selbst eine köstliche, wärmende Mahlzeit genießen, sondern auch 10 Menschen in Not satt machen“, erklärt die Organisation. Mehr dazu liest du hier.

Suppenlokale in der Steiermark Folgende Lokale aus der Steiermark unterstützen aktuell die Aktion: gourMETRO Graz: Weblinger Straße 41, 8054 Graz Herberts Stubn: Aufelderweg 24, 8073 Feldkirchen Keller am Rathausplatz: Hauptplatz 30, 8530 Deutschlandsberg Bistro der Lebenshilfe Region Judenburg: Obverweggasse 18, 8750 Judenburg