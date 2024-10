Wintersportbörse in Althofen: Günstige Ausrüstung für die ganze Familie

Am Freitag, dem 8. November 2024, findet im Althofen die Wintersportbörse statt.

Am Freitag, dem 8. November 2024, findet im Althofen die Wintersportbörse statt.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 20:49 / ©AK Kärnten / Johannes Puch

Das Sozialreferat der Stadtgemeinde Althofen mit Referenten Klaus Trampitsch lädt am 7. und 8. November zur großen Wintersportbörse in das Kulturhaus Althofen. Hier können Skier, Schlitten, Skianzüge, Eislaufschuhe, Hockeyausrüstung, Skihelme und vieles mehr ihren Besitzer wechseln.

Tauschbörse war immer großer Erfolg

„In den letzten Jahren war die Tauschbörse ein großer Erfolg. Familien aus ganz Kärnten kamen, um sich für den Winter auszurüsten. Wir hoffen auf reges Interesse auch in diesem Jahr“, freut sich Bürgermeister Walter Zemrosser über die positive Entwicklung.

„Kostensparende Möglichkeit“

Die Wintersportbörse bietet eine Plattform zum Kauf und Verkauf von winterlichen Sportartikeln, sodass große und kleine Besucher fündig werden können. Organisator und Stadtrat Klaus Trampitsch hebt den finanziellen Vorteil hervor: „Die Wintersportbörse ist eine kostensparende Möglichkeit. Familien können sich für den Winter komplett ausstatten und dabei Geld sparen. Nach dem Motto ,Wiederverwendung statt Verschwendung wird Gebrauchtes zu einer begehrten Ware“.

©Stadtgemeinde Althofen Am Bild: Stadtrat Klaus Trampitsch

Artikel werden von Experten geprüft

Intakte Winterartikel können am Donnerstag, dem 7. November, von 15 bis 20 Uhr im Kulturhaus Althofen abgegeben werden. „Die Winterausrüstung sollte in gutem Zustand sein“, appelliert Klaus Trampitsch. Experten prüfen die Artikel auf Aussehen und Funktionalität. Nach dem Verkauf am Freitag erhält man im Anschluss entweder den Erlös abzüglich eines kleinen Unkostenbeitrages zurück oder man nimmt die nicht verkauften Artikel wieder mit. Der Erlös aus dem einbehaltenen Unkostenbeitrag kommt einem sozialen Zweck zugute.