Unfall auf der A14: Drei Verletzte nach Kollision

Heute, am 27. Oktober kam es gegen 16.15 Uhr auf der A14 (Rheintalautobahn) zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau fuhren beide mit ihren Autos auf der rechten Fahrspur in Richtung Deutschland. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer und die Beifahrerin im vorderen Auto erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden in das LKH Bregenz sowie das KH Dornbirn gebracht.

Alkotest negativ

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die durchgef√ľhrten Alkotests verliefen negativ. Der Pf√§ndertunnel war von 16.15 Uhr bis 18 Uhr in Fahrtrichtung Deutschland gesperrt, w√§hrend die Sperre in Fahrtrichtung Tirol bereits um 17.50 Uhr aufgehoben wurde.