Ein Moment der Inklusion: Dank an den aufmerksamen ÖBB-Mitarbeiter

Am Mittwoch, dem 23. Oktober 2024, Tag waren die Inklusionsklasse nach einem Ausflug mit dem Zug von Klagenfurt Richtung Villach unterwegs und hatte geplant, in Lind-Rosegg auszusteigen. Da eines der Kinder auf einen Rollstuhl angewiesen ist, stelle sich der Ausstieg am Bahnhof Lind-Rosegg, der Fahrtrichtung Villach leider nicht barrierefrei ist, immer vor die Herausforderung, das Kind und den Rollstuhl über die Treppen hinunterzutragen.

Gleiswechsel für barrierefreien Ausstieg

Im Zug sprach ein aufmerksamer ÖBB-Mitarbeiter die Lehrerin an und erkundigte sich freundlich, bei welcher Station die Klasse aussteigen will. In Kenntnis, dass der Bahnhof Lind-Rosegg aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit für sie schwierig wäre, reagierte er sofort. Er organisierte für die Einfahrt des Zuges im Bahnhof Lind-Rosegg einen Gleiswechsel, der es der Klasse ermöglichte, am barrierefreien Bahnsteig auszusteigen.

Ein schöner Moment der Inklusion im Alltag

Dank dieser vorausschauenden und schnellen Hilfe wurde der Ausstieg für die Inklusionsklasse diesmal problemlos und sie erlebten einen schönen Moment der Inklusion im Alltag. Sie möchten sich auf diesem Weg nochmals bei der ÖBB und ganz besonders bei dem hilfsbereiten Mitarbeiter bedanken, der sie in dieser Situation so freundlich und kompetent unterstützt hat.