Wandern, Feiern und Erinnerungen mit Skilegende Franz Klammer

Franz Klammer und die Wanderbegeisterten beim Abstieg in Bad Kleinkirchheim.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 20:53 / ©Arno Gruber sen.

Am Samstag, den 19. Oktober, verwandelte sich Bad Kleinkirchheim in ein Paradies für Wanderfreunde und Skifans. Der legendäre Olympiasieger Franz Klammer lud in seine Heimat ein, um gemeinsam mit Wanderbegeisterten die atemberaubende Bergwelt zu erkunden. Nach einer feierlichen Bergmesse, die um 10 Uhr bei der Bergstation der Kaiserburgbahn stattfand, führte Franz Klammer gemeinsam mit Skisprung-Olympiasieger Martin Koch und Bergführer Hannes Wallner die Wandergruppen ins Tal. Jede der drei angebotenen Routen bot ein einzigartiges Naturerlebnis, begleitet von spannenden Erzählungen der Sportgrößen.

Prominente Begleiter und beste Stimmung

Neben Franz Klammer und Martin Koch zogen auch Bad Kleinkirchheims Bürgermeister Matthias Krenn, Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig und weitere lokale Größen die Wanderschuhe an. Besonders erfreut zeigte sich Organisator Gerhard Brüggler: „Es war wieder ein wirklich gelungener Wandertag. Die positive Stimmung sowohl am Berg als auch später im Festzelt war einfach großartig.“

Oktoberfestparty mit „Volxpop“: Der Abend zum Feiern

Nach dem sportlichen Teil ging es abends im Festzelt hoch her. Die Landjugend Bad Kleinkirchheim lud zur ausgelassenen Oktoberfestparty ein, bei der die Band Volxpop für Partystimmung sorgte. Hier trafen sich Wanderer, Einheimische und Gäste, um gemeinsam den erfolgreichen Tag gebührend ausklingen zu lassen.

Gemütlicher Ausklang beim Frühschoppen

Am Sonntag, dem 20. Oktober, klang das ereignisreiche Wochenende mit einem Frühschoppen im Herzen der Nockberge aus. Bei Speis und Trank trafen sich Einheimische und Gäste erneut, um das Wochenende Revue passieren zu lassen. Auch hier war Franz Klammer wieder ein gern gesehener Gast, und in geselliger Runde wurden die Ereignisse des Vortages lebhaft diskutiert.

Dank an die Organisatoren und die Region

Tourismusverband-Vorsitzender Jakob Forstnig nutzte das Frühschoppen, um den Organisatoren und den Grundstücksbesitzern, die Flächen für die Austragung der 3D Bogensport-EM bereitgestellt hatten, zu danken. „Es war ein großartiger Erfolg für die Region. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit, die uns auch bei der Planung von Wander- und Bikewegen so stark unterstützt.“

Ein Wochenende voller Höhepunkte

Mit unvergesslichen Naturerlebnissen, der Nähe zu Sportgrößen und geselligen Feierlichkeiten wird das Wochenende mit Skilegende Franz Klammer in Bad Kleinkirchheim vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Wandern und feiern, eine unschlagbare Kombination inmitten der malerischen Nockberge.