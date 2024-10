Nebel, Sonne und Regen: Wechselhafter Wochenstart

In den Niederungen sowie in Tal- und Beckenlagen beginnt der Tag erneut mit Nebel und Hochnebel. Abseits dieser Bereiche zeigt sich jedoch viel Sonne. „Im Laufe des Tages lösen sich die Nebelfelder schneller auf als in den letzten Tagen, und es bleibt überwiegend sonnig, wobei gelegentlich hohe Wolken durchziehen“, weiß die GeoSphere Austria. Am Nachmittag könnten über den Bergen Quellwolken entstehen, und lokale, kurze Schauer sind möglich. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen liegen früh bei 2 bis 12 Grad, während die Höchstwerte am Tag zwischen 13 und 19 Grad liegen.