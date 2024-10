Sonne und milde Temperaturen: So startet Kärnten in die neue Woche

Der heutige Montag startet mit Nebel in den Tag, doch schon bald kämpft sich die Sonne durch.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 20:56 / ©5 Minuten

Am Montag erwartet Kärnten freundliches Herbstwetter mit milden Temperaturen. In den Morgenstunden dominieren zunächst Nebelfelder, die sich jedoch meist rasch auflösen. Besonders im Klagenfurter Becken setzt sich nach und nach die Sonne durch und sorgt für einen angenehmen Start in die Woche.

Bis zu 18 Grad

Gegen Nachmittag ziehen vermehrt Wolken auf, die den Sonnenschein zeitweise trüben. Die Temperaturen erreichen dennoch Werte zwischen 14 und 18 Grad, was für Ende Oktober vergleichsweise mild ist. Regen ist nicht zu erwarten, sodass der Tag weitgehend trocken und freundlich bleibt.