Kurioser Diebstahl: 1,4 Meter langes Schwert aus Grazer Lokal geklaut

Ein 1,4 Meter langes Schwert wurde am Freitag aus dem Steirer Pub gestohlen.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 21:42 / ©Steirer Pub

„Es ist mehr als ein Erinnerungsstück“ – so der Aufruf aus dem bekannten Steirer Pub in der Grazer Innenstadt. Aus dem Lokal wurde am 25. Oktober ein sogenanntes Claymore – es handelt sich dabei um ein traditionelles, schottisches Schwert – gestohlen. Der Betreiber bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall.

©Steirer Pub Das Schwert wurde aus dem Steirer Pub gestohlen. Der Inhaber bittet um Hinweise.

Täter schalteten Kamera aus

Die unbekannten Täter gingen dabei besonders dreist vor. „Es wurde bei diesem Diebstahl die direkte Kamera von den Tätern ausgeschaltet, jedoch nicht die zweite mit der Übersicht auf den gesamten Raum. Der Stik in der Kamera wurde gottseidank nicht entfernt, und zeichnet trotz Stromausfall auf“, teilt der Inhaber in den Sozialen Medien mit. Die Videoaufnahmen sollen am Montag von der Polizei ausgewertet werden.

Gastronom bittet Dieb, das Schwert zurückzugeben

Das gestohlene Schwert ist 1,4 Meter lang und hat für den Lokalbetreiber auch einen sentimentalen Wert. Mit einer Botschaft wendet sich der Gastronom direkt an die Täter, denn das Schwert hat für ihn auch einen sentimentalen Wert: „Lieber Täter: Vielleicht hast du dieses Claymore nur für ein paar Fotos ausgeborgt, oder du wolltest nur wissen, wie es sich anfühlt, so einen originalen schottischen Bihänder in der Hand zu halten. Es wäre nett, und es würden weiterhin keine Unannehmlichkeiten entstehen, wenn du dieses Schwert anonym hinterlegst, da es sehr viele Erinnerungen, viele Modeschauen, Angelobungen und Ritterschläge als Hauptakt verwendet wurde.“

Belohnung für Hinweise

Der Pub Betreiber bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Für hilfreiche Hinweise, durch die das Schwert zurück ins Lokal kommt, soll es sogar eine Belohnung geben.