Auto kollidiert mit Straßenbahn: Lenker verletzt

Am Sonntagabend kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Straßenbahn.

Am Sonntagabend kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Straßenbahn.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 21:53 / ©BMI / Gerd Pachauer

Wieder ereignete sich in Graz ein Bim-Unfall. So kollidierte am Sonntagabend, 27. Oktober, ein Auto mit einer Straßenbahn im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Details zum genauen Unfallhergang sind nicht noch bekannt. Laut ersten Informationen dürfte der PKW-Lenker jedoch leichte Verletzungen erlitten haben. Weitere Verletzte soll es nicht geben. Im Einsatz standen Rettungskräfte der Polizei, Feuerwehr und des Roten Kreuz. Für Verkehrsteilnehmer kam es für die Dauer des Einsatzes zu Verzögerungen.