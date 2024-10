Wetter-Prognose: Der Wochenstart bringt Sonnenschein

„Am Montag hält sich von Graz bis Fürstenfeld bis in den Nachmittag hinein teils zäher Hochnebel, welcher nur langsam von Osten her aufbricht“, so der Wetterbericht der GeoSphere. In den meisten Tälern der Obersteiermark setzt sich die Sonne gegen den Nebel jedoch rasch durch. Am Nachmittag sollen wiederum ein paar Wolkenfelder durchziehen, welche den Sonnenschein zeitweise trüben. Es soll aber trocken bleiben. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen milden 15 bis 19 Grad.