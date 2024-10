FIS Rennläufer landet bei Sprung in Felsböschung: Mehrere Knochenbrüche

Bei der Fahrt setzte er an einem Schneewall an einer Schleppliftspur zu einem Sprung an, übersprang die Schlepplifttrasse und landete nach dem Sprung auf der dahinter befindlichen, nicht einsehbaren, aperen Felsböschung. Er kam, sich mehrmals überschlagend zu Sturz, und fügte sich dabei schwere Verletzungen und mehrere Knochenbrüche zu. Der schwer verletzte Schirennläufer wurde von der Pistenrettung erstversorgt und in der Folge vom NAH in das LKH Innsbruck geflogen. Nach Abschluss der Erhebungen ergeht Bericht an die zuständigen Behörden.