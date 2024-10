Festnahme eskaliert: Aggressiver 20-Jähriger verletzt zwei Polizisten

Am Hauptbahnhof in Villach wurden gestern zwei Polizeibeamte verletzt.

Am Hauptbahnhof in Villach wurden gestern zwei Polizeibeamte verletzt.

Am späten Nachmittag des 27. Oktober wollte die Polizei einen 20-jährigen ägyptischen Mann am Bahnhof in Villach einer fremdenrechtlichen Kontrolle unterziehen. Er versuchte zu flüchten, konnte aber von der ÖBB-Security angehalten werden. Während der anschließenden Festnahme und Personsdurchsuchung wehrte sich der Mann so sehr, dass dabei ein 52-jähriger und ein 32-jähriger Polizeibeamter unbestimmten Grades verletzt wurden. Der 52-jährige Beamte musste sogar zur Behandlung ins LKH Villach verbracht werden. Der tobende Mann konnte schlussendlich festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert werden. Er blieb unverletzt. Warum sich der Mann so heftig zur Wehr gesetzt hat, ist Gegenstand weiter polizeilicher Ermittlungen.