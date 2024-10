Dumm gelaufen: Lenker überholt Zivilstreifen und wird festgenommen

Kurz nach 21.30 Uhr hielten Polizisten der Landesverkehrsabteilung (LVA) Steiermark am Freitagabend (25. Oktober 2024) einen 38-jährigen Pkw-Lenker auf der L208 bei Perbersdorf an. Dabei hatte der Mann die Zivilstreife kurz zuvor nichtsahnend in Richtung Eichfeld gefährlich überholt. Bei der folgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle ergab sich für die Verkehrspolizisten dann bald der Verdacht, dass der 38-jährige Südoststeirer unter Einfluss von Suchtmittel steht. Dabei schlug ein Speicheltest auf sämtliche Substanzen positiv an. Auch eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung samt Blutabnahme durch einen Arzt bestätigte in der Folge die Beeinträchtigung des 38-Jährigen, weshalb ihm Polizisten auch den Führerschein vorläufig abnahmen.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen – Festnahme

Nach anfänglichem Leugnen gab der 38-Jährige schließlich auch an, gleich mehrere hundert Gramm THC-haltiges und in Plastiksäcken verpacktes Cannabiskraut im Fahrzeug zu haben. Suchtgiftermittler der Polizeiinspektion Leibnitz übernahmen daraufhin die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sie nahmen den 38-Jährigen wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels fest und überstellten ihn zu einer Polizeiinspektion. Weitere Ermittlungen haben dann gezeigt, dass der 38-Jährige offenbar auch eine Outdoor-Plantage betrieben hat. Ihm wird nach derzeitigem Ermittlungsstand zur Last gelegt, neben dem Eigenkonsum etwa zwei Kilogramm Cannabiskraut erzeugt, angekauft und auch gewinnbringend verkauft zu haben. Bei Durchsuchungen im Fahrzeug sowie am Wohnort des 38-Jährigen stellten Polizisten insgesamt rund 500 Gramm Cannabiskraut, 60 Gramm Partydrogen (MDMA), zehn Gramm Amphetamine, ebenso viel Haschisch sowie einschlägige Suchmittel-Utensilien sicher. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der bislang unbescholtene Mann zumindest teilgeständig. Der 38-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Zudem wird er wegen des Verdachts des beeinträchtigten Lenkens eines Fahrzeuges sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.