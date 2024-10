Grazer Christbaum: Eine zweite Chance für die Altausseer

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 07:06 / ©Stadt Graz/Fischer

Nachdem die Weihnachtsbeleuchtung in der Grazer Innenstadt teilweise bereits installiert wurde, wird auch das Herzstück der Grazer (Vor-)Weihnachtszeit nicht mehr lange auf sich warten lassen. Am 4. November wird der Christbaum am Grazer Hauptplatz aufgestellt. Laut Bericht des Grazers handelt es sich dabei um eine 80-jährige Fichte, die wie bereits der Baum aus dem Vorjahr aus Altaussee kommt. Dies ist durchaus unüblich, da normalerweise jedes Jahr ein anderer Ort den Grazer Christbaum stellen darf. Die zweifache Ehre für Altaussee hat jedoch einen guten Grund: Im Vorjahr konnte die Abordnung aus Altaussee aufgrund von Schneefall nicht zur feierlichen Einweihung des Christbaums kommen. Nun haben sie eine zweite Chance, um dem Einschalten der Beleuchtung ihres Christbaums beizuwohnen – ein sehr weihnachtlicher Gedanke.