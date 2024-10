Derbysieg für Klagenfurt: 9:2-Erfolg gegen LPSV Kärnten

Mit einem überzeugenden 9:2-Erfolg im Kärntner Derby sicherte sich Tabellenführer Futsal versli.at Klagenfurt erneut wichtige Punkte und bestätigte seine Dominanz in der laufenden Saison. Nach drei Spielen weisen die Klagenfurter, angeführt von Kapitän Vahid Muharemovic, ein beeindruckendes Torverhältnis von 25:4 auf. Sie teilen sich damit mit neun Punkten die Tabellenspitze mit dem Vizemeister FC Ljuti Krajisnici und dem Titelverteidiger Diamant Linz.

Derby-Erfolg für die Klagenfurter

Die Begegnung gegen LPSV Kärnten startete spannend, da die Villacher in der Anfangsphase zwei Mal das Aluminium trafen. Doch die Klagenfurter fanden schnell ins Spiel und übernahmen zunehmend die Kontrolle, bis sie schließlich einen sicheren Derbysieg einfuhren. Auch für Carinthia Flamengo FC war es ein erfolgreicher Spieltag: In einem spannenden Match besiegten sie Inter Klessheim in Salzburg mit 6:4 und holten ihre ersten Punkte. Trainer Ugur Koc sieht in diesem Erfolg einen wichtigen Motivationsschub für das bevorstehende Derby gegen LPSV Kärnten, das kommenden Sonntag auf dem Spielplan steht.