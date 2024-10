Neue Skatehalle in Floridsdorf eröffnet: Ein Paradies für urbanen Sport

Die Halle wurde am Freitag feierlich eröffnet.

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 07:31 / ©Stadt Wien

Am Freitag wurde die Halle in der Vohburggasse 2 feierlich von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Sportstadtrat Peter Hacker eröffnet. Die neue Halle ist das Ergebnis eines intensiven Planungsprozesses, bei dem die Wiener Bevölkerung stark eingebunden war. Das Ziel war es, einen Ort zu schaffen, der nicht nur für urbane Sportarten, sondern auch für ein besseres soziales Miteinander steht. Dank eines engagierten Teams von elf Betreuern des Skateboardclub Vienna steht die Halle ganz im Zeichen von Jugendfreundlichkeit und Gemeinschaft.

Platz für alle: Von Anfängern bis Profis

Die Halle bietet Platz für bis zu 170 Besucher und richtet sich an alle Altersgruppen ab 6 Jahren. Kinder unter 10 Jahren müssen allerdings in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Um den Bedürfnissen der verschiedenen Nutzerinnengruppen gerecht zu werden, gibt es sowohl separate als auch gemischte Zeitslots. Das Angebot umfasst zudem Kurse und Projekte, die nicht nur sportliche Fähigkeiten, sondern auch soziale Kompetenzen wie Respekt und Teamarbeit fördern. Ein besonderes Highlight ist das Edu-Skate Programm, das Kindern und Jugendlichen wichtige Life Skills vermittelt und in Kooperation mit Schulen stattfindet.

Ganzjährig geöffnet – auch im Winter sieben Tage die Woche

Die neue Skatehalle ist das ganze Jahr über geöffnet, und in den Wintermonaten von November bis Februar sogar täglich. Vor Ort können nicht nur Skateboards, sondern auch Schutzausrüstung, Helme und Scooter ausgeliehen werden. Dies macht die Halle besonders einladend für Neulinge, die den Sport ausprobieren möchten, ohne sich sofort eigenes Equipment kaufen zu müssen.

Mehr als nur Sport: Ein Ort der Begegnung

Neben sportlichen Aktivitäten bietet die Skatehalle Raum für Begegnungen und gemeinsames Lernen. Der Fokus liegt auf einem respektvollen Miteinander und dem Aufbau einer Gemeinschaft. Die vielfältigen Kurse und Workshops sollen die Jugendlichen nicht nur körperlich, sondern auch persönlich stärken.