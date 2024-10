Emotionaler Abschied nach fÃ¼nf Jahren: Grazer Lokal „Die Loge“ schlieÃŸt

Er hat die Herzen seiner Gäste erobert, sie kulinarisch verwöhnt und sich einen festen Platz in der Gastro-Szene erarbeitet. Doch jetzt ist Schluss: Peter Kotynkowiecz, der Inhaber von „Die Loge“, zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Fünf Jahre hat das beliebte Lokal in der Region Menschen zusammengebracht – eine Ära, die nun zu Ende geht.

„Vor genau 5 Jahren haben wir DIE LOGE eröffnet,“ erinnert sich Kotynkowiecz voller Stolz und Wehmut in einem Facebook-Posting. „Eine wunderbare Zeit, in der ich so viele tolle Menschen kennenlernen konnte“, wird fortgeführt. Die Entscheidung zur Schließung fiel ihm schwer. „Leider muss ich aus gesundheitlichen Gründen aufgeben,“ erklärt er. Auch an sein Team richtet er besondere Worte: „Allen meinen Mitarbeitern ein großes DANKE für den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind! Wir haben ständig gelernt und uns gegenseitig weitergebracht!“

„Ab Mitte November werde ich schließen. Meinen Nachfolgern wünsche ich ab Dezember viel Erfolg für ihren Schritt in die Zukunft!", teilt Kotynkowiecz mit.

In Kürze wird „Die Loge“ ihre Türen für immer schließen. Bis dahin haben Gäste und Freunde des Hauses noch die Gelegenheit, sich persönlich von einem Lokal und seinem Gastgeber zu verabschieden. „Ab Mitte November werde ich schließen. Meinen Nachfolgern wünsche ich ab Dezember viel Erfolg für ihren Schritt in die Zukunft!“, teilt Kotynkowiecz abschließend mit.