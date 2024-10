Herbstferien in Kärnten: Die besten Ausflugstipps für Groß und Klein

In den Herbstferien gibt es für Groß und Klein viel in Kärnten zu entdecken.

Heute beginnen offiziell die Herbstferien in Österreich. Eine Woche Freiheit wartet somit auch auf die Kärntner Schülerinnen und Schüler und auch viele Eltern nehmen sich in der Zeit Urlaub. Wer nicht an die Adria fährt, um dort ein paar herbstliche Sonnenstrahlen und Meeresluft zu genießen, kommt daheim auf seine Kosten. Wir haben für unsere 5-Minuten-Community einige Ausflugstipps zusammengefasst, um der Langeweile in den Herbstferien keine Chance zu geben.

Schönwettertipps: Diese Kärntner Ausflugsziele haben geöffnet

Die Wetterprognose für diese Woche sieht rosig aus. Laut den Wetterexperten von Geosphere Austria ist in Kärnten mit warmem, aber teils nebligem Wetter zu rechnen. Einem Ausflug mit der Familie oder mit Freunden steht somit wettertechnisch nichts im Wege. Viele Kärntner Ausflugsziele haben während der Herbstferien noch geöffnet, bevor sie sich in die Winterpause verabschieden. Die Kölnbreinsperre kann in den Herbstferien nicht mehr besucht werden, da auf der Malta-Hochalmstraße bereits Wintersperre herrscht.

Kärntner Outdoor-Ausflugsziele: Pyramidenkogel (täglich von 10 bis 18 Uhr, Einlass bis 17.30 Uhr)

(täglich von 10 bis 18 Uhr, Einlass bis 17.30 Uhr) Affenberg (ab 9.30 Uhr stündliche Führungen bis 17.30 Uhr)

(ab 9.30 Uhr stündliche Führungen bis 17.30 Uhr) Adlerarena Burg Landskron (täglich von 10.30 Uhr bis 16 Uhr, Flugschauzeiten um 11, 13 und 15 Uhr)

(täglich von 10.30 Uhr bis 16 Uhr, Flugschauzeiten um 11, 13 und 15 Uhr) Minimundus (täglich von 9 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr)

(täglich von 9 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr) Tierpark Rosegg (täglich von 9 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr)

(täglich von 9 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr) Großglockner Hochalpenstraße (täglich 8 bis 17 Uhr, letzte Einfahrt um 16.15 möglich; Achtung: Besucherzentrum mit Ausstellungen geöffnet, einige Gastroeinrichtungen bereits geschlossen)

(täglich 8 bis 17 Uhr, letzte Einfahrt um 16.15 möglich; Achtung: Besucherzentrum mit Ausstellungen geöffnet, einige Gastroeinrichtungen bereits geschlossen) Naturfreizeitpark Familywald Ossiacher See (täglich von 11 bis 17 Uhr)

Kärntner Indoor-Ausflugsziele in den Herbstferien

Nicht nur draußen hat Kärnten einiges an Freizeitmöglichkeiten zu bieten, auch viele Indoor-Ausflugsziele haben für euch während der Herbstferien geöffnet. Ob Tropfsteinhöhle oder ein Sprung ins warme Nass in einer der Kärntner Thermen, in Österreichs südlichstem Bundesland kommen alle auf ihre Kosten.