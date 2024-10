Spätsommerliche Überraschung: Über 20 Grad in der Steiermark gemessen

Gestern präsentierte sich die Steiermark mit sommerlichen Temperaturen. „Über 20 Grad jetzt schon mit strahlendem Sonnenschein am Hochkogelhaus auf der Hohen Wand und auch in St. Radegund bei Graz“, so die Meterologen der Österreichischen Unwetterzentrale. „In der steirischen Landeshauptstadt gehen sich heute sogar noch 22 Grad aus – perfekte Bedingungen für das Match GAK – Rapid ab 14.30 Uhr“, scherzen die Meteorologen weiter.

Temperaturen kletterten auf 23 Grad

Die Meteorologen weisen darauf hin, dass Temperaturen um die 23 Grad in der Steiermark eher ungewöhnlich sind. In diesem Jahr wurde die 23-Grad-Marke in Fürstenfeld am 7. Oktober und in Leibnitz-Wagna am 10. Oktober überschritten. „23 Grad und mehr jetzt im Süden der Steiermark und im Südburgenland – fast schon spätsommerlich! An den vier betroffenen Stationen (siehe Bild) wird normalerweise Anfang Oktober der letzte 23er des Jahres gemessen, vereinzelt sind solche Werte jedoch sogar noch im November möglich.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 08:30 Uhr aktualisiert