16-Jähriger nimmt Auto von Mutter und baut Unfall: Anzeige

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 08:41

Ein 16-jähriger Leondinger verursachte am 27. Oktober 2024 gegen 19.25 Uhr in Leonding einen Sachschadenunfall, indem er mit dem Fahrzeug seiner Mutter gegen ein geparktes Auto gefahren ist. Unfallzeugen beobachteten den Unfall und verständigten daraufhin die Polizei. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lenker erst 16 jahre alt ist und keinen Führerschein besitzt. Eine Anzeige an die BH Linz Land folgt.