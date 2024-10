Partnerschaft als Schlüssel: TU Graz und Uni Graz feiern 20 Jahre NAWI

Seit 2004 arbeiten die Technische Universität Graz und die Universität Graz erfolgreich im Rahmen der strategischen Kooperation NAWI Graz zusammen. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens dieser einzigartigen Initiative versammelten sich am vergangenen Freitag über 200 geladene Gäste an der TU Graz. Unter ihnen waren prominente Persönlichkeiten wie Bundesminister Martin Polaschek (ÖVP) und die steirische Wissenschafts-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) sowie die beiden Gründerväter Hans Sünkel und Alfred Gutschelhofer.

„Seit 20 Jahren ist NAWI Graz eine beeindruckende Erfolgsgeschichte“

„Seit 20 Jahren ist NAWI Graz eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Was einst als Vision begann, prägt heute nachhaltig unseren Wissenschafts- und Innovationsstandort“, betont TU Graz-Rektor Horst Bischof. „In diesen zwei Jahrzehnten hat sich Graz im Bereich der Naturwissenschaften eine internationale Strahlkraft und einen exzellenten Ruf erarbeitet. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der disziplinübergreifenden Forschung und Lehre.“

Ein Blick auf die Erfolge

NAWI Graz hat nicht nur Doppelstrukturen beseitigt, sondern auch bedeutende Projekte wie das Graz Center of Physics ins Leben gerufen. „Heute beweist der Erfolg von NAWI Graz, dass es nicht nur richtig war, auf Kooperation statt Wettbewerb zu setzen, sondern vor allem eines war: sehr zukunftsorientiert und klug!“ erklärt Peter Riedler, Rektor der Universität Graz.

Stärkung des Wissenschaftsstandorts

Bundesminister Polaschek hebt hervor: „Die zwanzigjährige Erfolgsgeschichte von NAWI Graz ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die partnerschaftliche Zusammenarbeit zweier erfolgreicher österreichischer Universitäten unser Wissenschafts- und Innovationspotential auf ein völlig neues Niveau heben kann.“ Diese Zusammenarbeit sei ein bedeutender Beitrag zur Stärkung des Wissenschafts- und Innovationsstandorts Österreich. Wissenschafts- und Forschungslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl fügt hinzu: „In der Steiermark herrscht seit vielen Jahren ein herausragendes Klima der Zusammenarbeit. NAWI Graz ist ein Leuchtturm im steirischen Miteinander auf universitärer Ebene.“

Innovative Forschungsinfrastruktur

Die NAWI Graz-Initiative fördert die Nutzung modernster Forschungsinfrastruktur. Aktuell werden 28 Central Labs und zahlreiche Core Facilities nach internationalen Standards betrieben. 2023 haben die 36 Institute, die an NAWI Graz beteiligt sind, gemeinsam 34,6 Millionen Euro an Drittmitteln eingeworben – ein beeindruckendes Plus von 120 Prozent seit 2006.

Erfolgreiche Studienmodelle

In der Lehre bilden gemeinsame Studiengänge die Basis des Erfolgs. NAWI Graz bietet mittlerweile 22 Studiengänge in den Bereichen Biosciences, Chemistry, Earth, Space and Environmental Science, Mathematics und Physics an. Rund 5.000 Studierende profitieren von diesem breiten Angebot.

Gemeinsame Zukunftsvision

Der Verbund NAWI Graz gilt als österreichweites Vorzeigeprojekt. Mit dem Bau des Graz Center of Physics wird die Kooperation auf ein neues Level gehoben. Im Juni 2024 fand der Spatenstich für dieses interuniversitäre Zentrum statt, das ab 2030 die Physik-Institute von TU Graz und Uni Graz räumlich vereinen wird.