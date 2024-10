Halloween-Streiche: Was ist erlaubt und was ist strafbar?

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 09:00 / ©Pixabay.com

Die Landespolizeidirektion warnt bereits im Vorfeld vor Halloween-Streichen, die strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Besonders das Beschmieren von Hauswänden oder Fahrzeugen, das Zerstören von Briefkästen oder Mülltonnen sowie Diebstähle zählen zu den verbotenen Aktionen. Auch das Bedrohen von Personen, die keine Süßigkeiten herausgeben möchten, wird von der Polizei als Straftat betrachtet und zur Anzeige gebracht.

Verstärkte Polizeipräsenz an Halloween

Um möglichen Vorfällen vorzubeugen, wird die Polizei zu Halloween verstärkt Streifen einsetzen. Sollten strafbare Handlungen beobachtet werden, wird sofort eingeschritten. Kinder und Jugendliche sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Streich legal ist und rechtliche Konsequenzen drohen können.

Rechtliche Konsequenzen und Jugendwohlfahrt

Kinder unter 14 Jahren können zwar nicht strafrechtlich belangt werden, doch auch für sie kann es Folgen geben. Geschädigte können zivilrechtliche Klagen einreichen, um Schäden wie das Reinigen von Hausfassaden oder die Erneuerung von zerstörten Objekten geltend zu machen. Zudem kann die zuständige Jugendwohlfahrt eingeschaltet werden, die Erziehungsmaßnahmen anordnen kann. In einigen Fällen könnte dies sogar die Unterbringung in einer betreuten Wohngemeinschaft umfassen.

Kein Alkohol für unter 16-Jährige und Altersbeschränkungen beachten

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auch auf das Jugendgesetz hin: Unter 16 Jahren ist der Kauf und Konsum von Alkohol verboten, und unter 18 Jahren dürfen Jugendliche keine Tabakwaren besitzen oder konsumieren. Jugendliche ab 14 Jahren dürfen sich an Halloween nur bis 1.00 Uhr nachts alleine draußen aufhalten, während für Kinder unter 14 Jahren die Ausgehzeit bis 23.00 Uhr begrenzt ist. Im Zweifelsfall muss das Alter nachgewiesen werden, auch wenn es keine allgemeine Ausweispflicht in Österreich gibt.

Halloween-Tradition und Brauchtumspflege erlaubt

Verkleidungen und Maskierungen sind an Halloween erlaubt und fallen unter den Begriff der Brauchtumspflege. Solange sich alle an die gesetzlichen Vorgaben halten, steht einem sicheren und fröhlichen Halloween nichts im Wege. Die Polizei appelliert daher an alle, Rücksicht zu nehmen und Grenzen zu respektieren, um friedliche Feierlichkeiten zu ermöglichen.