Auf Österreichs Straßen: Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche kam es zu mehreren schweren Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt drei Menschen ums Leben kamen. Besonders tragisch war ein Unfall am Donnerstag, dem 24. Oktober 2024, im Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich. Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam nach etwa 140 Metern auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Zwei Unfälle in Niederösterreich und einer in Oberösterreich

Von den drei tödlichen Unfällen der vergangenen Woche ereigneten sich zwei in Niederösterreich und einer in Oberösterreich. Zwei der Unfälle fanden auf Landesstraßen L, der dritte auf einer Landesstraße B statt. Die Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen überhöhte Geschwindigkeit und in einem Fall die Missachtung von Verkehrsregeln. Zwei der drei Unfälle waren Alleinunfälle, bei denen keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt waren.

Rückgang der Verkehrstoten im Vergleich zu Vorjahren

Bis zum 27. Oktober 2024 gab es insgesamt 297 Verkehrstote auf Österreichs Straßen. Im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023 mit 343 Verkehrstoten und 330 im Jahr 2022 ist das ein erfreulicher Rückgang. Die Zahlen zeigen, dass die Unfallzahlen auf den österreichischen Straßen rückläufig sind, jedoch bleibt das Thema Verkehrssicherheit weiterhin von großer Bedeutung.