Schwerverletzter nach Unfall in Klagenfurt: Zwei Autos kollidierten

Bei der Autobahnauffahrt Villach in Klagenfurt Annabichl ereignete sich heute in der Früh ein schwerer Unfall. Nach Informationen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt kam es in der Josef-Sablatnig-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Dabei wurde eine Person nach Angaben der Feuerwehr schwer, die andere leicht verletzt. „Eine Person musste aus dem Fahrzeug geborgen werden, eine andere Person konnte das Auto selbstständig verlassen“, erklärte der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Helmut Unterluggauer, auf Anfrage von 5 Minuten. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Nähere Informationen zu den Umständen, die zu dem Unfall geführt haben, sind derzeit noch nicht bekannt.