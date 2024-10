Alkolenker verursacht Frontalcrash – beide Lenker verletzt

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 10:28 / ©Tobias Bosina / BMI

Gegen 3.40 Uhr war ein 41-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) mit seinem Wagen auf der B 69 von Gamlitz, Steiermark, kommend in Fahrtrichtung Leutschach unterwegs. Laut eigenen Angaben hätte er auf sein Mobiltelefon geschaut und wäre dadurch abgelenkt gewesen. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 40-jährigen Slowenen.

Zwei Fahrer verletzt nach Alkoholfahrt: Totalschaden bei Frontalcrash

Dabei wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Wagna eingeliefert. Ein mit dem 41-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Fahrzeugbergungen war die Unfallörtlichkeit zwischen 3.40 und 5.40 Uhr gesperrt.