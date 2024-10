„Sie ist eine Tratsche!“ – Lügendetektortest sorgt für Aufregung

„1.000 Euro für die Wahrheit - der Antenne Steiermark Lügendetektor“ hat sowohl Kandidaten als auch Hörer in Atem gehalten.

„1.000 Euro für die Wahrheit - der Antenne Steiermark Lügendetektor“ hat sowohl Kandidaten als auch Hörer in Atem gehalten.

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 10:44 / ©Vanray.net

Die Radio-Promotion „1.000 Euro für die Wahrheit – der Antenne Steiermark Lügendetektor“ hat in den letzten Wochen die Nerven der Kandidaten und die Neugier der Hörer auf die Probe gestellt. Die Steiermark stand ganz im Zeichen der Wahrheit, denn wer lügt, verliert! Mutige Kandidaten traten an, um ihre Geheimnisse preiszugeben und dabei vielleicht auch etwas Bargeld zu gewinnen. Doch Vorsicht: Der Lügendetektor kann gnadenlos sein! „Die Kandidaten mussten intime Fragen beantworten, und die Antworten sorgten für ordentlich Gesprächsstoff“, so Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler.

„Spaß im Bett“ vorgetäuscht?

Die Antworten waren so ehrlich wie schockierend: Eine Kandidatin gestand, dass ihr Pferd manchmal wichtiger sei als ihr Freund. „Ja“, lautete die ehrliche Antwort und fragte danach: „Sind wir noch z’samm?“ Eine andere Teilnehmerin hatte „Spaß im Bett“ vorgetäuscht und entkam nur knapp einer Beziehungskrise: „Du bist noch da!“, flüsterte sie erleichtert ihrem Freund zu.

„Das kann net gut gewesen sein“

Aber nicht jeder war der Wahrheit gewachsen. Eine Kandidatin wurde beim Lügen erwischt, als sie verneinte, ein ihr anvertrautes Geheimnis weitererzählt zu haben. „Gelogen“, stellte der Lügendetektor fest. „Sie ist eine Tratsche“, witzelte ihr Bruder, der in einem Nebenraum auf die Auflösung wartete. Ein weiteres Mal wurde es pikant, als eine Kandidatin auf die Frage, ob sie schon einmal Sex mit mehreren Männern an einem Tag hatte, mit einem klaren „Nein“ antwortete. „Das kann net gut gewesen sein“, schloss ihre Freundin im Nebenraum nach dem Lügendetektortest.

„Haben Sie schon einmal in die Dusche uriniert“

Die Steirer fieberten mit ihren Mitmenschen mit. Die Gespräche, egal ob über intime Fragen oder alltägliche. „Haben Sie schon einmal in die Dusche uriniert“: Hörer diskutierten auf Sendung und auf den Social-Media-Kanälen von Antenne Steiermark eifrig mit. „Das Echo war überwältigend“, freut sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler. „Die Resonanz bestätigt, dass wir damit voll ins „Gelbe“ getroffen haben.“

„Haben den Steirern viel zugetraut, aber sie haben uns wirklich überrascht“

Programmchef Michael Fischenender zeigte sich ebenfalls begeistert: „Wir trauen den Steirer:innen grundsätzlich viel zu, haben aber nicht gewusst, wie mutig sie tatsächlich sind. Jetzt können wir sagen: Sie sind total mutig!“, so Fischenender. „Unser Sender steht ja bekanntlich für außergewöhnliche und kreative Aktionen, die überraschen und für Gesprächsstoff sorgen. Dieses Format erwies sich zudem als echter Besuchermagnet“, berichtet Marketingteamleiterin Kerstin Puschnik.