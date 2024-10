Jetzt fix: Villacher Kaffeehaus ist insolvent

Bereits in der Vorwoche brodelte die Gerüchteküche, nun ist es beschlossene Sache: Villach ist um ein weiteres Kaffeehaus ärmer. Gegen das als italienischer Coffeeshop geführte Lokal „Hauptplatz 17“ wurde am 18. Oktober ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Café befand sich – wie der Name vermuten lässt – am Villacher Hauptplatz und wurde 2021 eröffnet.

Kein Sanierungsverfahren geplant

Von der Insolvenz sind etwa zehn Gläubiger und drei Dienstnehmer betroffen. Der Besitzer des Hauptplatz 17, Alban Hoxhaj, zog in der Vorwoche noch die Möglichkeit auf ein Sanierungsverfahren in Betracht. Nun ist jedoch klar, dass daraus nichts wird: „Der Betrieb ist laut Antrag bereits geschlossen. Eine Fortführung sowie eine Sanierung werden nicht angestrebt“, heißt es seitens des AKV.

Insolvenzgründe: Nur im Sommer guter Umsatz

Als Grund für die Insolvenz gaben die Betreiber im Insolvenzantrag an, dass nur in den Sommermonaten genügend Umsatz erzielt werden konnte, im restlichen Jahr sei man mit einem Minus ausgestiegen. Dementsprechend ist die Gesellschaft nun nicht mehr in der Lage, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen. Die Passiva belaufen sich aktuell laut AKV auf 150.000 Euro. Diesen stehen Aktiva in der Höhe von 20.000 Euro gegenüber. Ab sofort können Gläubiger Forderungen über den AKV anmelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 11:11 Uhr aktualisiert