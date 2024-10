Alarmstufe 3: Großbrand im 6. Bezirk fordert Feuerwehr

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 11:26 / ©Feuerwehr Stadt Wien

In der Windmühlgasse, am Abhang zum Wiental, wurde die Feuerwehr alarmiert, als zunächst ein kleiner Brand im ersten Stock des Altbaus gemeldet wurde. Doch die Lage verschärfte sich rasch: Bei den ersten Erkundungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein weit intensiverer Brandherd ein Stockwerk tiefer lag. Sofort wurden alle Hausbewohner in Sicherheit gebracht.

©Feuerwehr Stadt Wien Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Schwierige Brandbekämpfung

Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien drang dichter, schwarzer Rauch aus den Lichtschächten. Einige Bewohner*innen versuchten bereits, durch offene Fenster auf sich aufmerksam zu machen. Unter Atemschutz konnte der Kleinbrand im ersten Stock zügig gelöscht werden. Neun Personen und ein Hund wurden mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht. Während der weiteren Erkundungen in dem verwinkelten Gebäude entdeckten die Feuerwehrleute einen Zugang zu einem Geschäftslokal im Erdgeschoss, wo eine stark erhitzte Brandschutztüre und rußgeschwärzte Fenster gefunden wurden. Angesichts der Situation wurde sofort Alarmstufe 3 ausgerufen, um zusätzliche Ressourcen zur Brandbekämpfung zu mobilisieren.

Einsatz von Atemschutztrupps

Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund der verwinkelten Bausubstanz als äußerst kompliziert. Mehrere Löschleitungen wurden über Stiegenhäuser, den Innenhof und von außen eingesetzt, um gegen die Flammen zu kämpfen. Auch gefährliche Materialien wie eine Flüssiggasflasche und eine Sauerstoffflasche konnten in Sicherheit gebracht werden. Zahlreiche Atemschutztrupps waren im Einsatz, um alle Glutnester zu erreichen und den Brand endgültig zu löschen.

Rückkehr für die Bewohner

Nach intensiven Lösch- und Belüftungsmaßnahmen mit Hochleistungslüftern konnten die Hausbewohner*innen schließlich wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.