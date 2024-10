Niederlage im Floorball: KAC-Damen verlieren gegen Wienerinnen

Am 27. Oktober 2024 setzte der KAC Floorball erneut auf einen klaren Personalwechsel, der sich vom letzten Jahr deutlich abhebt. Mit einem frischen Kader, bestehend aus elf Feldspielerinnen und zwei Torfrauen, startete die Mannschaft voller Motivation in das Duell gegen den Wiener Floorballverband (WFV). Die neu hinzugekommenen Spielerinnen integrieren sich immer mehr ins Team und bringen frischen Wind, auch wenn sich das Zusammenspiel noch einpendeln muss. Die Entwicklung und Förderung der Neuzugänge bleibt weiterhin ein zentrales Ziel des Teams.

Das Spielgeschehen

Von Beginn an zeigte der WFV seine Dominanz und machte den KAC Floorball-Spielerinnen das Leben schwer. Im ersten Drittel nutzten die Wienerinnen jede sich bietende Lücke in der Verteidigung und zwangen die Abwehr zu Fehlern. Die Abstimmung zwischen Sturm und Verteidigung war aufgrund der Umstellungen noch nicht perfekt, was die Gegnerinnen geschickt auszunutzen wussten. So geriet der KAC bereits nach dem ersten Drittel mit einem deutlichen Rückstand von 0:5 in Rücklage. Auch im zweiten Drittel ließ der WFV keine Schwächen erkennen. Bereits in der ersten Minute trafen die Wienerinnen erneut das Tor, und trotz aller Anstrengungen folgten zwei weitere Gegentreffer. So ging das Team mit einem Zwischenstand von 0:8 in die Drittelpause. Im letzten Spielabschnitt gelang es dem KAC schließlich, sich offensiver zu zeigen und etliche Torchancen zu kreieren. Leider führte keine der Chancen zum erhofften Treffer, und die Wienerinnen fügten mit zwei weiteren Toren das endgültige 0:10 hinzu.

Fazit & Ausblick

Trotz eines unermüdlichen Einsatzes war der Sieg des WFV verdient, wenngleich das Endergebnis zu hoch ausfiel. Der KAC Floorball bleibt dennoch optimistisch. Die diesjährige Umstrukturierung mit neuen Spielerinnen wird Zeit benötigen, um das volle Potenzial der Mannschaft zu entfalten. Mit Geduld und konsequentem Aufbau der Neuzugänge schaut das Team in die Zukunft und konzentriert sich auf die kommenden Spiele.