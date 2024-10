Vorhang fällt für Grazer Hinterhoftheater: „Es war unser zweites Zuhause“

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 11:49 / ©Alexander Danner

Mit schwerem Herzen müssen die Komödianten des legendären Kistl Hinterhoftheaters in Graz Abschied nehmen. „Wir können es noch immer nicht glauben und sind unglaublich traurig. ‚Das Kistl‘ ist nicht mehr.“ Diese Worte drücken die tiefe Trauer der Schauspieler und Mitarbeiter aus, die über 30 Jahre lang unvergessliche Momente in ihrem geliebten Theater erlebt haben.

„Es war unser zweites Zuhause“

In den letzten drei Jahrzehnten wurde das Kistl zu einem Ort voller Leben, an dem Komödien, Märchen und Klassiker aufgeführt wurden. Hier wurde gelacht, gefeiert, geweint und auch die eine oder andere Nervenprobe bestanden. „Es war unser zweites Zuhause“, reflektieren die Beteiligten über die unzähligen Abende, die sie auf der Bühne verbrachten.

Das Kistl geht, doch die Komödianten machen weiter

Doch während das Kistl seine Türen schließt, bleibt der Geist des Theaters lebendig. Die Komödianten aus St. Leonhard lassen sich nicht entmutigen. „Das Kistl gibt es zwar nicht mehr, aber die Komödianten in St. Leonhard werden nicht müde weiterzumachen und zwar ab 29. November 2024… mehr dazu in Kürze“,kündigen sie an.