Nachhaltigkeit am Wörthersee: Das Seehotel Wallerwirt räumt auf

Das Seehotel Wallerwirt in Techelsberg am Wörthersee startet eine spannende Initiative. Statt das Inventar der Hotelzimmer abzureißen und zu entsorgen, hat sich die Hotelleitung dazu entschlossen, das hochwertige Mobiliar weiterzugeben. Der Erlös dieser Aktion kommt direkt dem ökosozialen „Together Verein“ zugute.

Nachhaltige Weitergabe statt Entsorgung

Die Idee für dieses Vorhaben kam Roland Hirtenfelder, Hoteldirektor der Werzers Hotel Gruppe und des Wallerwirts, durch den Tipp einer Mitarbeiterin, die den „Together Verein“ empfahl. Bei einer Besichtigung mit Julia Petschnig vom Together Verein wurde schnell klar, hier bietet sich eine großartige Gelegenheit für nachhaltige Wiederverwertung. Das hochwertige Mobiliar, das nach dem geplanten Umbau ersetzt wird, ist noch in hervorragendem Zustand und hat das Potenzial, in anderen Händen weiterhin genutzt zu werden. „Statt in Abriss und Entsorgung zu investieren, setzen wir auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung“, erklärt Hirtenfelder.

Deine Chance, Teil dieser Bewegung zu werden

Die Zimmer des Seehotels Wallerwirt können entweder im Vorfeld als komplette Einrichtungseinheiten erworben werden oder am 9. November zwischen 9 und 13 Uhr direkt vor Ort in Techelsberg gekauft werden. Diese Möglichkeit gibt interessierten Käufern die Chance, Hotelzimmermöbel zu erwerben und gleichzeitig Gutes zu tun. Der gesamte Erlös geht direkt an den Together Verein, der sich mit seinen Projekten für ökologische und soziale Belange engagiert. Für die Käufer bedeutet dies nicht nur, stilvolle Möbel zu einem guten Preis zu erwerben, sondern auch, etwas Positives für die Gesellschaft und Umwelt zu tun.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 12:09 Uhr aktualisiert