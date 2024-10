Ideen für die Zukunft – Jetzt Innovationspreis einreichen und gewinnen

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 12:14 / ©Stadt Villach, em

Villach setzt auf Innovation und kreative Ideen. Noch bis zum 30. November 2024 haben Bürger, Schulen und Unternehmen die Möglichkeit, ihre Projekte für den Villacher Innovationspreis einzureichen. Auf die Teilnehmenden warten nicht nur Anerkennung und eine Plattform für ihre Ideen, sondern auch ein Preisgeld von insgesamt 2000 Euro. Der Wettbewerb richtet sich an alle, die etwas bewegen möchten, unabhängig vom Fachbereich oder der Art der Innovation.

Vielfältigkeit ist Programm

Stadtrat Christian Pober, in seiner Funktion als Gewerbereferent, fördert mit diesem Preis gezielt kreative und innovative Denkansätze. „Neue Denkansätze sind überall wertvoll und wichtig“, betont Pober. Egal, ob es sich um Nachhaltigkeitsprojekte im Bereich der Biodiversität, Verbesserungen in der Abfallwirtschaft, handwerkliche Innovationen oder technische Entwicklungen handelt. „Wir wollen vernünftige, umsetzbare Ideen und Vorschläge entsprechend belohnen,“ so Pober weiter. Der Preis zielt darauf ab, ungenutztes Potenzial zu aktivieren und neue Impulse für Villach und darüber hinaus zu setzen. Die Ideen können aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen, darunter auch Industrie, Informationstechnologie und Handwerk. Damit möchte die Stadt innovative Projekte fördern, die nachhaltige Veränderungen bewirken und die Lebensqualität für die Gemeinschaft verbessern.

Teilnahme für Jung und Alt

Einer der bemerkenswertesten Aspekte dieses Förderpreises ist seine Offenheit für alle Berufs- und Altersgruppen. Stadtrat Pober lädt ausdrücklich nicht nur Firmen und Gewerbetreibende ein, sondern auch Schulen, Vereine und Privatpersonen. „Schulklassen, die sich gern einbringen möchten, sind uns ebenso willkommen wie findige Privatpersonen und Gewerbetreibende,“ betont er. Die Ausgestaltung der Fördersumme ist noch offen und wird erst nach einer gründlichen Prüfung der eingereichten Ideen und Projekte durch den Gewerbeausschuss festgelegt. Damit soll sichergestellt werden, dass die besten und zukunftsträchtigsten Ideen die Unterstützung erhalten, die sie verdienen. Stadtrat Pober zeigt sich optimistisch: „Die Vielfalt der Teilnehmer garantiert spannende Einreichungen, die unsere Jury vor interessante Entscheidungen stellen werden.“

Impulse von Schulen und Hochschulen erwartet

Besondere Hoffnungen setzt Stadtrat Pober auf die Bildungsinstitutionen der Stadt. So erwartet er aus der Villacher Abteilung der Fachhochschule zukunftsweisende Vorschläge, die auf dem Wissen und Engagement der Studierenden aufbauen. „Wir haben ja gerade in der Villacher Abteilung der Fachhochschule sehr spannende Disziplinen,“ hebt er hervor. Aber auch in den höheren Schulen der Stadt sieht er Potenzial für innovative Ansätze und mutige Ideen. Die Teilnahme von Schulen und Hochschulen ist nicht nur erwünscht, sondern wird als wichtiger Bestandteil der Innovationsförderung angesehen.

Noch bis Ende November: Jetzt einreichen!

Die Zeit läuft, kreative und zukunftsweisende Köpfe können ihre Ideen noch bis zum 30. November einreichen. Projekte und Vorschläge sind per E-Mail an [email protected] zu senden. Die Initiative hat bereits erste Einreichungen erhalten, doch die Gelegenheit zur Teilnahme besteht weiterhin.