Elektrotechnik-Nachwuchs zeigt Spitzenleistungen beim Landeswettbewerb

Im Einkaufszentrum Atrio in Villach hatten interessierte Besucher kürzlich die Möglichkeit, die besten Elektrotechnik-Lehrlinge Kärntens live bei der Arbeit zu erleben. Im Rahmen des 21. Landeslehrlingswettbewerbs der Elektrotechnik stellten die Nachwuchskräfte an zwei Tagen ihr Können unter Beweis und begeisterten mit ihrem Engagement und ihrer fachlichen Präzision. Am Ende setzte sich Christoph Karner aus Bad St. Leonhard durch und sicherte sich den ersten Platz.

Der Wettkampf der besten Lehrlinge

Christoph Karner von der Pfeiffer Bad-Heizung-Elektro GmbH in Bad St. Leonhard bewies sein technisches Talent und holte den Sieg im anspruchsvollen Wettbewerb. Gemeinsam mit dem Zweitplatzierten Danis Salihovic wird Karner das Bundesland Kärnten bei den AustrianSkills in Salzburg vertreten. Alle teilnehmenden Lehrlinge lieferten beim Wettbewerb herausragende Leistungen und bewiesen damit ihre hohe Qualifikation in einem der anspruchsvollsten Handwerksberufe. Die Aufgaben, die den jungen Fachkräften gestellt wurden, umfassten das Verlegen von Kabeln, die Programmierung von Steuerungen und den Aufbau von Verteilerkästen. Jeder dieser Bereiche stellte hohe Anforderungen an die Präzision, das technische Verständnis und die Belastbarkeit der Teilnehmer. Ein interessiertes Publikum verfolgte aufmerksam die präzise Arbeit der Lehrlinge und ließ sich vom Elan und der Kompetenz der jungen Fachkräfte beeindrucken.

Knappes Ergebnis

„Die Entscheidungen waren extrem knapp, und am Ende gaben kleinste Details den Ausschlag“, erläuterte Klaus Rainer, Landesinnungsmeister der Kärntner Elektrotechniker. Die Jury achtete besonders auf Präzision und die Fähigkeit zur Problemlösung. Das hohe Niveau der Leistungen beweist, dass die Fachausbildung in Kärnten herausragende Talente hervorbringt. Der Wettbewerb, der über zwei Tage ging, verlangte den Lehrlingen alles ab und forderte sie in Technik und Theorie gleichermaßen.

Die Gewinner des Wettbewerbs 1. Platz: Christoph Karner, Pfeiffer Bad-Heizung-Elektro GmbH, Bad St. Leonhard

2. Platz: Danis Salihovic, VIA Elektrotechnik GmbH, St. Stefan im Lavanttal

3. Platz: Lukas Neubauer, Kärnten Netz GmbH, Klagenfurt

Sprungbrett für Lehrlinge

Michael Veratschnig, Lehrlingswart der Kärntner Landesinnung, zeigte sich beeindruckt vom Engagement und Können der Teilnehmer: „Unsere Lehrlinge haben durch ihre Präzision und ihr umfangreiches Fachwissen überzeugt. Ich freue mich auf ihre Teilnahme an den Staatsmeisterschaften.“ Eine gute Platzierung bei den AustrianSkills könnte für die Lehrlinge ein Sprungbrett zu den internationalen Berufswettbewerben, den World Skills oder Euro Skills, sein.

Die Zukunft der Elektrotechnik in Kärnten

Der diesjährige Landeslehrlingswettbewerb hat einmal mehr gezeigt, dass Kärnten im Bereich der Elektrotechnik gut aufgestellt ist. Die jungen Fachkräfte haben bewiesen, dass sie den hohen Anforderungen ihres Berufs gerecht werden und Kärnten auch auf nationaler und internationaler Bühne stark vertreten können.