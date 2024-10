Feuerwehr-Großeinsatz : 140 Einsatzkräfte probten für den Ernstfall

Feuerwehrübung im ÖWG Wohnanlage in Heiligenkreuz am Waasen

Heiligenkreuz am Waasen

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 13:01 / ©ÖWG Wohnbau

Unter der Leitung von HBI Patrick Pichler und OBI Johann Muhr probten die Einsatzkräfte den Ernstfall bei einem simulierten Kellerbrand – mit vermissten Personen und Unterstützung von sechs benachbarten Feuerwehren.

Dramatisches Szenario: Vermisste Personen und weiterer Brand

Schon zu Beginn der Übung wurde es brenzlig: Im Keller eines Wohnhauses brach ein Feuer aus, und sofort galt eine Person als vermisst. Doch die Lage spitzte sich zu, als bei weiterer Erkundung noch zwei weitere Personen vermisst wurden. Als wäre das nicht genug, entdeckten die Einsatzkräfte im Nachbargebäude einen zweiten Brand, bei dem ebenfalls drei Menschen als vermisst galten.

140 Feuerwehrleute an Übung beteiligt

Die Übung, die rund 140 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden auf Trab hielt, diente nicht nur der praktischen Vorbereitung, sondern testete auch die Koordination und Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte. Die Feuerwehren aus Großfelgitsch, St. Ulrich am Waasen, Allerheiligen bei Wildon, Empersdorf, Feiting und St. Georgen an der Stiefing eilten zur Unterstützung, und die Feuerwehr Leibnitz brachte ein Atemschutzfahrzeug mit. Mit dabei war außerdem die Feuerwehr Gleinstätten, die ein Einsatzleitfahrzeug mit Drohne stellte, um den Einsatz in Echtzeit zu überwachen und zu steuern.

Bewohnerund ÖWG Wohnbau perfekt vorbereitet

Die Bewohnerder ÖWG-Wohnungen wurden rechtzeitig über die geplante Übung informiert, sodass alles reibungslos und ohne Zwischenfälle ablaufen konnte. ÖWG Wohnbau-Vorstand Andreas Pötsch zeigte sich zufrieden: „Für uns ist es selbstverständlich, die Feuerwehren in solchen Übungen zu unterstützen. Dadurch sind sie für den Ernstfall besser gerüstet. Wir freuen uns, dass alles perfekt ablief.“