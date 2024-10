Ist das der Amokläufer? Fahndung nach mutmaßlichem Doppelmörder

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 13:22 / ©Montage: LPD Oberösterreich/5 Minuten

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 28. Oktober im Bezirk Rohrbach. Drexler, der als gefährlich und bewaffnet gilt, soll in einem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs sein. Die Polizei bittet darum, bei einer Sichtung sofort den Notruf zu wählen und den Mann keinesfalls selbst anzusprechen.

Amoklauf nach Anzeige wegen Jagdvorfällen

Die Tat begann am Montagvormittag, als der Verdächtige in Altenfelden mutmaßlich den Bürgermeister der Nachbargemeinde Kirchberg erschoss. Kurz darauf fand die Polizei in Arnreit eine zweite Leiche, ebenfalls erschossen. Beide Opfer sollen, laut Medienberichten, Jagdkollegen des mutmaßlichen Täters gewesen sein. Mehr dazu hier: Jäger erschießt Bürgermeister: Mindestens ein weiteres Opfer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 13:47 Uhr aktualisiert