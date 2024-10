Raubversuch im Wiener Stadtpark – Opfer flüchten direkt zur Polizei

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 13:52 / ©5 Minuten

Gestern Abend kamen zwei junge Männer in die Polizeiinspektion Wien Mitte und gaben an, soeben Opfer eines Raubversuches im Wiener Stadtpark geworden zu sein. Vier ihnen unbekannte Männer hätten sie mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert. Den beiden Opfern ist es gelungen, sich zu wehren und davonzulaufen. Die vier mutmaßlichen Täter hätten sie jedoch bis vor die Polizeiinspektion verfolgt. Durch die alarmierten Beamten wurde eine Sofortfahndung eingeleitet. Kurze Zeit später konnten die vier Tatverdächtigen angehalten und festgenommen werden. Bei diesen handelt es sich um afghanische Staatsangehörige im Alter von 23 bis 27 Jahren. Alle vier Tatverdächtigen befinden sich in polizeilicher Gewahrsame. Die Opfer erlitten bei dem Raubversuch leichte Verletzungen.