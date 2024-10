Pfefferspray und Messer im Einsatz: Schlägerei eskaliert im Park

An der Einsatzörtlichkeit konnte ein 17-jähriger verletzter Mann auf einem Tisch liegend wahrgenom- men werden. Es konnte eruiert werden, dass sich der 17-Jährige mit weiteren Jugendlichen im Park aufgehalten hatte. Hierbei soll eine andere Gruppe Jugendlicher diese plötzlich mit einem Messer und Pfefferspray attackiert haben. Der 17-Jährige wurde dabei im Bereich des Oberkörpers durch einen Messerstich verletzt. Sein 16-jähriger Bruder wurde durch einen Schlag ins Gesicht sowie den Einsatz eines Pfeffersprays verletzt. Im Zuge einer Sofortfahndung konnten in unmittelbarer Umgebung mehrere Jugendliche angehalten werden. Dabei wurden zwei junge Männer als Tatverdächtige identifiziert. Ebenso konnten zwei Messer sowie ein Pfefferspray vorgefunden und sichergestellt werden. Die beiden verletzten Jugendlichen wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Der 17-Jährige wurde in ein Spital gebracht, konnte aber bereits in häusliche Pflege entlassen werden. Die beiden Festgenommenen befinden sich in polizeilicher Gewahrsame. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Leib/Leben, geführt.