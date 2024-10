„Mehr Luft für Unternehmen“: Wirtschaftskammer fordert Bürokratieabbau

Die wirtschaftliche Lage in Österreich, speziell auch in Kärnten, zeigt sich zunehmend angespannt. Die Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort sind groß, eine zentrale Forderung aus der Wirtschaft ist der Abbau der Bürokratie. Eine Entlastung durch effizientere und schnellere Verwaltungsprozesse wird als entscheidender Schritt gesehen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Handlungsfähigkeit der Unternehmen zu sichern.

Bürokratie frisst Zeit und bremst Unternehmen

Ein drastisches Bild zeichnet sich bei der Belastung durch Bürokratie ab. In Österreich verbringen Unternehmen durchschnittlich 9,4 Stunden pro Woche mit bürokratischen Aufgaben. Dieser Zeitaufwand belastet die Betriebe spürbar und hemmt die Entwicklung und Produktivität. Vor der anstehenden Sitzung der Landesregierung mit den Sozialpartnern fordert Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer (WK), dringlich mehr Tempo bei der Entbürokratisierung: „Bürokratie ist bis zu einem gewissen Maß notwendig. Dieses Maß ist laut Mandl in den letzten Jahren aber deutlich überschritten worden und belastet unsere Betriebe zusehends. Die Unternehmer brauchen wieder mehr Luft, um sich auf die Arbeit in ihren Betrieben konzentrieren zu können.“

Mehr wirtschaftliches Denken in Verwaltungsabläufen

In den letzten Jahren hat sich laut Aussagen der Wirtschaftskammer Kärnten in der österreichischen Wirtschaft eine Verbotskultur entwickelt. Mandl fordert ein Umdenken, statt neuer Verbote sei ein wirtschaftsfreundlicherer Umgang gefordert. Bei Projekten zur Energiegewinnung, die ein öffentliches Interesse erfüllen, dürfen Genehmigungen nicht an geringfügigen Einwänden wie einer vermeintlich negativen „Beeinträchtigung“ des Landschaftsbildes scheitern. Schnelle Genehmigungen sind für Mandl ein Schlüssel zur Förderung der Klimaneutralität. Die langwierigen Verwaltungsprozesse stellen dabei ein besonders kritisches Problem dar. Mandl betont: „Die Verfahren dauern sehr oft viel zu lange, teilweise bis zu zwei Jahre. Gründe dafür sind oft fehlende Urlaubsvertretungen und das Ausreizen von Fristen bis zum letzten Tag.“ Diese Zeitverzögerungen stellen für Projektwerber ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Die Wirtschaftskammer fordert daher ein zentral koordiniertes One-Stop-Shop-System, das effizientere Abläufe und die Vermeidung doppelter Prüfungen gewährleistet. Verfahren, die über zwei Jahre hinausgehen, sollten automatisch an eine übergeordnete Behörde übergeben werden, um die Problematik zeitnah zu lösen. Kleinere Verfahren sollen innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen und Befähigungsanträge innerhalb eines Monats bearbeitet werden.

Effizientere Verwaltung durch besseren Austausch

Zusätzlich schlägt die Wirtschaft eine Verbesserung der Kommunikationsstrukturen in den Verwaltungsbehörden vor. Ein regelmäßiger Austausch zwischen Amtssachverständigen und externen Fachleuten, wie er in anderen Bundesländern bereits praktiziert wird, könnte Abläufe vereinfachen und Behördensprechstunden als Plattform für ein besseres Verständnis schaffen. „Wir fordern auch eine realitätsnähere Arbeit der Amtssachverständigen. Hier gibt es oft sehr gegensätzliche Auffassungen, die durch einen regelmäßigen Austausch zwischen Ingenieurbüros, Projektwerbern und Amtssachverständigen ausgeräumt werden könnten,“ führt Mandl aus. Problematisch sei, dass Amtssachverständige häufig auf Normen pochen, die im konkreten Fall irrelevant sind, was oft zu Missverständnissen und Verzögerungen führt.

Digitalisierung als Wegbereiter

Um die Verfahren transparenter und leichter zugänglich zu gestalten, wird auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur als notwendig erachtet. Eine zentrale E-Government-Plattform, die sämtliche Verwaltungsdienstleistungen bündelt und eine Online-Antragstellung ermöglicht, könnte die Geschwindigkeit der Verfahrensabwicklung erheblich steigern. So soll die Digitalisierung nicht nur zu einer modernen Verwaltung beitragen, sondern auch den Zugang für die Unternehmen deutlich erleichtern. Die Forderungen der Wirtschaft nach mehr Tempo bei der Entbürokratisierung verdeutlichen, dass die Schaffung schlanker Verwaltungsprozesse ein zentraler Hebel für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und langfristige Stabilität des Wirtschaftsstandorts ist.