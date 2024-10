Im Blaufränkischland: Kirnbauer übergibt Führung an Kölly-Pfneisl

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 14:53 / ©Verband Blaufränkisch

Mit einem historischen Führungswechsel setzte das Blaufränkischland am 20. Oktober 2024 ein Zeichen: Bei der Generalversammlung des Verbandes Blaufränkisch Mittelburgenland (VBM) wurde die Deutschkreutzer Winzerin Lisa Kölly-Pfneisl zur neuen Präsidentin gewählt. Lisa Pfneisl übernimmt damit die Position von Langzeitpräsidenten Walter Kirnbauer (Weingut K&K Kirnbauer, Deutschkreutz), der den Verband viele Jahre geprägt hat.

Weitere Funktionen des Vorstandes

In den weiteren Funktionen des Vorstands wurden Anton Iby (Weingut Iby, Horitschon) als stellvertretender Präsident, Gerald Wieder (Betriebsleiter „Neckenmarkt – Die Winzer“) als Kassier und Christian Prickler (Weingut Prickler, Lutzmannsburg) als Schriftführer bestätigt.

Noch nie stand eine Frau an der Spitze des VBM

„Mit großer Dankbarkeit für das Vertrauen, das mir meine Kollegen, die ich allesamt sehr schätze, entgegenbringen, freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit“, erklärte die neue Präsidentin nach ihrer Wahl. Kölly-Pfneisl, die in diesem Jahr das elterliche Weingut offiziell übernommen hat, setzt damit ein Novum in der österreichischen Weinbaugeschichte: Noch nie stand eine Frau an der Spitze des VBM.