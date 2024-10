Villach, die Pionierstadt der Alpen für Klimaschutz und Lebensqualität

Im Jahr 1997 wurde Villach als erste Stadt mit dem Titel „Alpenstadt des Jahres“ ausgezeichnet. Eine besondere Ehre und Verantwortung, die sie bis heute mit großem Engagement erfüllt. Dieser Titel wird von einer internationalen Jury an Alpenstädte verliehen, die sich besonders für den Erhalt der Lebensqualität im Alpenraum und die Umsetzung der Alpenkonvention einsetzen. Der Verein „Alpenstadt des Jahres“ vereint heute zwanzig Städte aus sechs Ländern und bietet eine Plattform für den Austausch und die Entwicklung gemeinsamer Projekte im Zeichen des Umweltschutzes.

Villach als Vorreiter für nachhaltige Entwicklung

Villach ist seit der Gründung des Vereins aktiv und stolz auf ihre Rolle als erste „Alpenstadt des Jahres“. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, die für Nachhaltigkeit in der Stadt verantwortlich ist, betont die wichtige Rolle der Stadt im Verein: „Wir bringen uns stark ein und sind stolz darauf, ein Teil dieser Initiative zu sein.“ Die Alpenstadt-Initiative selbst hat ihre Wurzeln in Villach, gegründet durch den Umweltaktivisten Gerhard Leeb, der mit Leidenschaft und Überzeugung das Netzwerk zum Leben erweckte. „Auch für unsere Stadt ist es ein Anliegen, das Alpenstadt-Projekt voranzutreiben und dynamisch weiterzuentwickeln,“ so Katholnig. Diese Einstellung spiegelt sich in Villachs stetigem Engagement und in ihren Bemühungen wider, die Alpenkonvention in die Praxis umzusetzen und innovative Wege für eine nachhaltige Zukunft zu gehen.

Klimaschutz und Lebensqualität in den Alpen

Die jüngste Mitgliederversammlung des Vereins fand im Rahmen der AlpenWoche in Nova Gorica statt, der europäischen Kulturhauptstadt 2025. Dort diskutierten die Alpenstädte intensiv über die Herausforderungen des Klimawandels, den Schutz der Biodiversität und die Sicherung der Lebensqualität im Alpenraum. Es ging dabei nicht nur um aktuelle Projekte, sondern auch um die langfristige Zukunft und die Chancen und Hindernisse, denen die Alpenstädte in den kommenden Jahrzehnten gegenüberstehen werden. Die Alpenstädte sind sich einig, dass die gemeinsame Arbeit notwendig ist, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und die Lebensqualität in den Alpen zu sichern. Durch Projekte und Austausch sollen Lösungen gefunden werden, die den Anforderungen des Klimaschutzes entsprechen und zugleich die Kultur und Natur des Alpenraums bewahren.

Ein grenzüberschreitendes Netzwerk

Heute umfasst das Netzwerk der „Alpenstädte des Jahres“ Städte aus Frankreich, der Schweiz, Italien, Deutschland, Slowenien und Österreich. Dieser Zusammenschluss ermöglicht es den Mitgliedern, voneinander zu lernen und gemeinsam Projekte zu entwickeln, die über die nationalen Grenzen hinweg den Alpenraum schützen und fördern. Zweimal jährlich treffen sich die Vertreter der Städte, um ihre Erfahrungen auszutauschen und neue Initiativen zu planen.Jedes Jahr wird eine Stadt im Alpenraum mit dem Titel „Alpenstadt des Jahres“ geehrt. 2023 trägt die Stadt Cuneo im italienischen Piemont diese Auszeichnung und reiht sich somit in das Netzwerk jener Städte ein, die sich für den Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen einsetzen.

Villach als Vorbild für ein zukunftsorientiertes Alpenbewusstsein

Villach hat als erste „Alpenstadt des Jahres“ eine Vorbildfunktion inne, die sie aktiv lebt und durch ihr Engagement in der Alpenstadt-Initiative stärkt. Die Stadt zeigt, dass die Alpenregion durch eine nachhaltige Politik geschützt und gleichzeitig zukunftsorientiert gestaltet werden kann. Villach ist nicht nur ein Beispiel für gelebten Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität, sondern auch ein Beweis dafür, dass eine enge Zusammenarbeit und der grenzüberschreitende Austausch ein wichtiger Schritt sind, um die Herausforderungen des Alpenraums gemeinsam zu meistern.