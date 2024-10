„Ersessenes Parkrecht“ ungültig: Stadt gewinnt Streit um Grünes Eck

Einsprüche einer Anrainerin, die ein „ersessenes Parkrecht“ auf dem Grünstreifen durchsetzen wollte, wurden erneut abgewiesen. Der Randweg im Stadtteil St. Leonhard nahe der Neuen Heimat ist nun auch offiziell ein weiteres Grünes Eck.

Stadt Villach bekam in zweiter Instanz Recht

Das Gericht hat der Stadt Villach in zweiter Instanz Recht gegeben und die Klage einer Anrainerin abgewiesen. Diese forderte ein angeblich ersessenes Parkrecht auf einem Grünstreifen ein. Nachhaltigkeits- und Stadtgrünreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig freut sich für die Bürgerund für die Umwelt: „Das Grüne Eck Randweg ist eine idyllische Erholungsfläche in der Nähe des dicht verbauten Stadtteiles Neue Heimat. Wir sind sehr froh, dass uns die Justiz hier Recht gegeben hat. Ich erachte es als unsere Aufgabe, den Bürgerim öffentlichen Raum Grünraum zur Verfügung zu stellen und bin erfreut darüber, dass dies auch die Gerichte so sehen.“

Grünstreifen war mit Autos verparkt

Bis der Randweg zum Grünen Eck erklärt wurde, war der Grünstreifen mit Autos verparkt. Vizebürgermeisterin Katholnig ließ große Steine platzieren, eine Blumenwiese anlegen, ein großes Insektenhotel aufstellen und entlang des Weges einige Bänke installieren. „Diese Grünfläche ist Eigentum der Stadt und somit öffentliches Gut“, sagt sie. „Das neue Grüne Eck soll allen BürgerNutzen bringen und nicht einigen wenigen als vereinnahmter Parkplatz dienen.“

Das ist die Namensgeberin

Namensgeberin für das Grüne Eck Randweg ist Johanna Horner, eine Villacherin, die sich ab 1847 nachhaltig für die Verbesserung der Mädchenausbildung einsetzte. Auf ihr Drängen hin veranlasste die Stadt Villach 1862 die Einrichtung einer Mädchenschule am heutigen Kaiser-Josef-Platz. 1890 wurde Johanna Horner als erste Frau in Villach das Goldene Verdienstkreuz des Kaisers verliehen. Zwei Jahre später verabschiedete sie sich nach 45 Jahren Schuldienst in den Ruhestand. 1896 erlebte sie noch die Eröffnung der neu erbauten Mädchenvolks- und Bürgerschule, der heutigen Khevenhüllerschule. 1908 verstarb sie in Villach.