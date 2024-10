Drogentod einer 14-Jährigen in Wien: Bewährungsstrafe für 27-Jährigen

Ein 27-Jähriger wurde am Wiener Landesgericht zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, nachdem er im März mit einer 14-jährigen Jugendlichen Cannabis konsumiert hatte. Der Vorfall hatte tragische Konsequenzen, denn die Jugendliche wurde am folgenden Morgen tot in der Wohnung des Angeklagten aufgefunden. Der Fall erregte erhebliches Medieninteresse, doch Richter Peter Sampt verurteilte die öffentliche Aufmerksamkeit als „Medienzirkus“ und betonte, dass kein Mordverfahren oder unterlassene Hilfeleistung verhandelt werde, da die Staatsanwaltschaft dies eingestellt hatte.

Nur wegen Cannabis-Konsum verurteilt

Die Anklage beschränkte sich auf unerlaubten Umgang mit Suchtmitteln, da der 27-Jährige Cannabis an die Jugendliche weitergegeben hatte. Die Wiener Staatsanwaltschaft sah keine Hinweise darauf, dass der Mann in den Tod des Mädchens verwickelt sei oder Hilfe unterlassen habe. Die Verurteilung basierte daher auf einer Bestimmung des Suchtmittelgesetzes, die es Erwachsenen verbietet, Minderjährigen Drogenkonsum zu ermöglichen. Der Angeklagte erbat Bedenkzeit, und auch die Staatsanwältin ließ das Urteil vorerst unkommentiert, wodurch es noch nicht rechtskräftig ist.

Fragwürdige Aussagen zur Altersangabe

Der Mann erklärte vor Gericht, die Jugendliche am 2. März am Bahnhof Wien-Mitte getroffen und ihr dort Cannabis gegeben zu haben, da er sie für volljährig gehalten habe. Ein Freund des Angeklagten bestätigte diese Darstellung. Allerdings hatte der Angeklagte in einer ersten Befragung gegenüber der Polizei erwähnt, das Mädchen habe sich als „15 bis 16 Jahre alt“ bezeichnet. Der Richter zweifelte daher an der späteren Aussage des Angeklagten und bezeichnete die neue Darstellung als „taktisch und wenig glaubwürdig“.

Eine verhängnisvolle Nacht

Die Jugendliche, die dem Jugendamt bereits bekannt war, verbrachte die Nacht vom 3. auf den 4. März erneut in der Wohnung des 27-Jährigen. Am Morgen des 4. März entdeckte er sie leblos und rief den Rettungsdienst, der jedoch nicht mehr helfen konnte. Bei der Totenbeschau wurden neben Cannabis auch Rückstände anderer Substanzen im Körper des Mädchens gefunden. (APA/red. 28. 10. 24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 16:10 Uhr aktualisiert