Neuer Schulfreund: Wie ein Roboter krebskranken Kids das Leben erleichtert

In einer Facebook-Gruppe meldete sich kürzlich eine Familie auf der Suche nach einer Lehrkraft für ihre krebskranke Tochter, die nicht regelmäßig die Schule besuchen kann. Es schien zunächst schwierig, geeignete Unterstützung zu finden. Doch nur eine Woche nach ihrem Aufruf konnte die Familie zwei passende Lehrkräfte finden: eine vertraute Lehrerin und eine Studentin.

Herausforderungen im Alltag

Der Fall lenkt die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen, mit denen viele Familien in ähnlichen Situationen konfrontiert sind. Die Steirische Kinderkrebshilfe setzt sich hier besonders für die jungen Patienten ein, die aufgrund ihrer Erkrankung oft lange Zeit abseits des normalen Schulalltags verbringen müssen. Im Gespräch mit der Kinderkrebshilfe erhielten wir einen Einblick in ihre wertvolle Arbeit.

Der „Avatar“: Ein digitaler Schulbegleiter

„Eines unserer innovativsten Projekte ist der sogenannte Avatar, eine kleine Roboter-Figur mit einer Kamera, die stellvertretend für das Kind im Klassenzimmer sitzt,“ erklärt Klaus Molidor, Pressespreche der Steirischen Kinderkrebshilfe gegenüber 5 Minuten. Kinder, die sich in ihrer Therapie befinden und nicht zur Schule gehen können, verbinden sich per iPad mit dem Avatar. „Das Kind kann so den Unterricht verfolgen, die Hand heben und aktiv teilnehmen, als wäre es vor Ort. Sogar bei Wandertagen oder Schulausflügen kann der Avatar dabei sein,“ so die Kinderkrebshilfe weiter. Die Möglichkeit, auf diese Weise im Kontakt mit Mitschülern zu bleiben, sei essenziell für das soziale Wohlbefinden und den Lernfortschritt der jungen Patienten.

Finanzielle Unterstützung nach sozialem Schlüssel

Neben innovativen Projekten wie dem Avatar ist auch finanzielle Unterstützung ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Kinderkrebshilfe. „Wir bieten eine sozial gestaffelte Unterstützung an. So wird sichergestellt, dass Familien mit niedrigerem Einkommen stärker entlastet werden.“ Diese Hilfe könne in Form des Unterstützungsfonds beantragt werden und dient als Überbrückungshilfe für die oft hohen zusätzlichen Kosten, die durch Fahrten, Aufenthalt oder Verdienstentgang entstehen.

Psychosoziale und pädagogische Begleitung im Fokus

Neben dem finanziellen Beistand und der technologischen Unterstützung bietet die Kinderkrebshilfe umfassende psychologische und pädagogische Betreuung an. Für viele Kinder ist es wichtig, dass sie trotz Erkrankung einen möglichst „normalen“ Alltag erleben können. Von einer Psychologin bis hin zur mobilen pädagogischen Unterstützung wird den Kindern ein Umfeld geboten, das auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. „Unser Ziel ist es, dass sich die Kinder nicht einsam und im Stich gelassen fühlen,“ betont Klaus Molidor. Projekte wie der „Schulkoffer“, der die Rückkehr ins Klassenzimmer nach der Genesung erleichtert, oder „jugend & zukunft“, das Jugendliche in ihrer beruflichen Orientierung unterstützt, verdeutlichen den ganzheitlichen Ansatz der Kinderkrebshilfe.