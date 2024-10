Starker Auftakt für das Wörthersee Gravel Race 2025

Die Anmeldung für das Wörthersee Gravel Race 2025 ist geöffnet, und bereits nach dem ersten Wochenende haben sich 500 Radsportbegeisterte registriert. Die Premiere des Rennens in diesem Jahr war ein voller Erfolg, und die nächste Ausgabe am 6. April 2025 verspricht, diesen Triumph noch zu übertreffen. In seiner kurzen Geschichte hat sich das Event einen Namen gemacht, als Teil der Union Cycliste Internationale (UCI) Gravel World Series bietet es sowohl Amateuren als auch Profis die Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaften in Nizza zu qualifizieren.

Erfolgreiche Premiere und hohe Nachfrage

Die erste Ausgabe des Rennens übertraf alle Erwartungen. Innerhalb weniger Wochen war das Teilnehmerfeld von 1.200 Sportlern ausverkauft. Die deutsche Gravel-Sportlerin Carolin Schiff bezeichnete das Wörthersee Gravel Race sogar als das „bestorganisierte Gravel-Rennen Europas.“ Für die Neuauflage 2025 rechnen die Veranstalter mit einem noch größeren Teilnehmerfeld von rund 2.500 Fahrern aus über 40 Ländern. „Wir erwarten eine noch stärkere Nachfrage“, bestätigt Renndirektor Julius Rupitsch, „und klären derzeit die letzten Details der Finanzierung.“ Auch die Region Wörthersee-Rosental freut sich auf das Event. Geschäftsführer Peter Peschel rechnet mit mehr als 10.000 Nächtigungen und einem Anteil von über 60 Prozent internationalen Teilnehmern.

Wörthersee Gravel Race als Qualifikationsevent der UCI Gravel World Series

Die UCI Gravel World Series, die 2022 ins Leben gerufen wurde, umfasst 2025 insgesamt 37 Rennen weltweit. Das Wörthersee Gravel Race ist ein Teil davon, und bietet Profis und Amateuren eine seltene Möglichkeit. 25 Prozent der Teilnehmenden können sich für die Weltmeisterschaft in Frankreich qualifizieren.

Trendsport am Wörthersee

Der Trend zum Gravel Biken ist unübersehbar. Das vielseitige Rad, eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, ist für unterschiedliche Untergründe geeignet und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das Event soll das Gravel Biken am Wörthersee noch stärker etablieren und die Region als attraktives Ziel für diese Sportart positionieren. Neben dem Rennen plant die Region, mit speziellen Angeboten und Strecken auch außerhalb des Events Gravel Biker nach Kärnten zu locken.

Großes Rahmenprogramm

2025 wird das Event von einer dreitägigen Bike Expo begleitet, auf der rund 30 Aussteller ihre Produkte präsentieren werden. Zahlreiche große Namen der Radsportbranche haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. „Mit einem erweiterten Programm möchten wir den Teilnehmern und Zuschauern ein noch größeres Erlebnis am Wörthersee bieten,“ erklärt Peter Peschel. Das Wörthersee Gravel Race 2025 könnte nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch touristische Erfolge für die Region einbringen. Die Veranstalter und Partner blicken dem Event optimistisch entgegen, mit noch mehr Teilnehmenden und einem vielseitigen Rahmenprogramm.