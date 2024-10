GroÃŸbetrug mit Waschmaschinen in KÃ¤rnten? Polizei durchsuchte GeschÃ¤ft

Heute kam es zu einem großen Polizeieinsatz in Villach.

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 17:05 / ©BMI/ Egon Weissheimer / KK

Am Montag, gegen 8.30 Uhr, fanden sich viele Polizeibeamte in Villachvor einem Geschäft für Haushaltsgeräte ein. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bewilligte die Hausdurchsuchung. Der Grund hat es in sich.

Großbetrug in Villach?

Wie Polizeipressesprecherin Kristina Kapellari auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt, kam es heute zu dem Polizeieinsatz mit der Hausdurchsuchung. Der Grund für die bewilligte Hausdurchsuchung: Ein mutmaßlicher Großbetrug. So soll der Verantwortliche der Wohnungsgenossenschaft „Meine Heimat“ Wäschetrockner und Waschmaschinen verrechnet haben. Diese soll er aber nie geliefert haben, berichtet die „Kleine Zeitung“.

Teure Waschmaschinen verrechnet, aber es waren keine da

Eine Hausverwalterin kam dem Betrug auf die Schliche. Sie führte eine Routinekontrolle bei einer Hausanlage durch. Dort hätten mehrere teure Waschmaschinen stehen sollen, vorhanden war aber keine. Sie schlug Alarm und seitens der Wohngenossenschaft wurde sofort Anzeige erstattet. Der Schaden für die „neue Heimat“ soll heuer rund 450.000 Euro betragen, sagt der Vorstand der Wohngenossenschaft gegenüber der KLZ. Ein Dauerwartungsvertrag soll geholfen haben, den mutmaßlichen Betrug zu vertuschen. So durfte die Facharbeiter des Geschäfts selbstständig Geräte „tauschen und warten“.

Waschmaschinen weiter verkauft

Der Betreiber des Haushaltsgeschäftes soll aber noch weiter gegangen sein. Denn er soll die Geräte „nochmal“ verkauft haben. Auf einer Online-Plattform soll er sie angeboten haben. Dafür nutzte er mehrere falsche Accounts, aber immer die selber Handynummer – nämlich seine eigene. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Nun gibt auch die Polizei mehr Informationen zu dem Fall preis

Ein 55-jähriger Inhaber einer Villacher Elektrofirma habe mit einer gemeinnützigen Wohngenossenschaft aus Villach jahrelang zusammengearbeitet, indem er selbstständig Waschmaschinen und Trockner in Gemeinschafts-Waschräumen überprüfte und defekte Geräte durch neue ersetzte. Ende August 2024 fiel einer Hausverwalterin auf, dass Rechnungen an die Genossenschaft zwar gestellt, jedoch keine neuen Waschmaschinen oder Trockner geliefert wurden.

Mitarbeiter und Inhaber schieben sich Schuld zu

Der 55-Jährige wurde daraufhin von den Verantwortlichen der Genossenschaft mit dem Vorwurf konfrontiert und gab an, dass ein 41-jähriger Mitarbeiter ihm gegenüber den Betrug gestanden haben soll. Im Zuge der Vernehmung des Angestellten gab dieser wiederum an, weder Subunternehmer des Geschäfte-Betreibers zu sein noch ein schuldhaftes Verhalten ihm gegenüber eingestanden zu haben. Mehrere Konversationen über einen Messengerdienst sollen seine Aussage bekräftigen.

Ehepaar wird mehrfach angezeigt

Aufgrund dessen wurde nach richterlicher Bewilligung von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt am 28. Oktober 2024 eine Hausdurchsuchung des 55-Jährigen angeordnet und von Polizeibeamten des Stadtpolizeikommandos Villach durchgeführt. Im Zuge dieser Durchsuchung wurden diverse Computer, Mobiltelefone, Datenträger sowie schriftliche Aufzeichnungen des 55-Jährigen und seiner 46-jährigen Frau zur weiteren Auswertung sichergestellt. Ein Motiv gaben sie bislang nicht an. Das Ehepaar wird mehrfach angezeigt. Der Schaden beträgt derzeit mehrere hunderttausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 17:15 Uhr aktualisiert