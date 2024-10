Schwere sexuelle Übergriffe: Zwei Mädchen (14, 15) in Wien missbraucht

Zwei Mädchen im Alter von 14- und 15-Jahren mussten in einer Wohnung in Wien-Brigittenau schreckliche Momente miterleben. Die zwei Verdächtigen, ein 17-jähriger und ein 31-jähriger Algerier sollen die Mädchen bedroht, zum Drogenkonsum gezwungen und zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Es steht auch der Verdacht der Vergewaltigung im Raum. Die Tatverdächtigen wurden am Samstag in der besagten Wohnung festgenommen. Sie bestreiten allerdings die Vorfälle, wie ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage sagte.

Männer schliefen ein: Mädchen ergriffen die Flucht

Erst als die Verdächtigen einschliefen, konnten die beiden Mädchen fliehen. Sie verständigten sofort den Notruf der Polizei. Daraufhin wurde die Spezialeinheit Wega eingesetzt, die die schlafenden Männer in der Wohnung vorfand und festnahm. Die Mädchen berichteten von dem traumatischen Ereignis. Die Männer sollen die Mädchen genötigt haben, Suchtmittel zu konsumieren und anschließend soll es auch zu sexuellen Übergriffen gekommen sein, wie sich bei der Einvernahme der Mädchen herausstellte. Beide Opfer werfen den Verdächtigen auch Vergewaltigung vor. Der 31-Jährige soll dem 14-jährigen Mädchen zudem eine Waffe gegen die Schläfe gehalten haben. Diese entpuppte sich bei der Durchsuchung der Polizei zwar als Spielzeugpistole, doch konnte dies das Mädchen bei der Bedrohung nicht wissen.

Schuldig oder unschuldig?

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Untersuchungshaft für die Verdächtigen an, da sie im Verdacht stehen, Vergewaltigung, schwere Nötigung und Freiheitsentzug begangen zu haben. Laut einem Polizeisprecher wiesen die Männer sämtliche Anschuldigungen zurück. Die Befragungen der Mädchen waren bisher herausfordernd, da sie sich aufgrund ihrer traumatischen Erlebnisse in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. (APA/red. 28. 10. 24)