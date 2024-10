Missratener Trafik-Überfall: Räuberpärchen flüchtet ohne Beute

Am Freitag, den 25. Oktober 2024, gegen 18 Uhr, kam es in Gols, im Bezirk Neusiedl am See, zu einem versuchten Raubüberfall. Ein Mann und eine Frau, beide in schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskiert, betraten die Trafik und sorgten für Aufregung. Der männliche Täter hielt ein Messer in der Hand und forderte die Angestellte auf, die Kassenlade zu öffnen.

Störung durch einen Kunden

Doch das Duo hatte nicht mit dem unerwarteten Besuch eines Kunden gerechnet, der das Geschäft betrat und die Situation möglicherweise ablenkte. Infolgedessen ließen die beiden Räuber von ihrem Vorhaben ab und flohen ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Alarmfahndung der Polizei brachte bislang keine Erfolge. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Verletzt wurde bei dem versuchten Raub niemand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 17:59 Uhr aktualisiert