Aktion 65 Plus: Neue Wohnperspektiven für Senioren

In Wien unterstützt die Aktion 65 Plus Senioren beim Wohnungswechsel in eine barrierefreie Wohnung.

Für viele Menschen ist das Altern eine Zeit der Veränderung. Denn oft wird das langjährige Zuhause zu groß oder unpraktisch. Mit der Initiative 65 Plus bietet die Stadt Wien eine unterstützende Maßnahme, um Bewohner ab 65 Jahren in Gemeindebauten ein neues Zuhause zu ermöglichen, das ihren veränderten Lebensbedingungen besser entspricht. Diese Initiative gibt Mieter die Gelegenheit, in eine kleinere, komfortable und barrierefreie Gemeindewohnung umzuziehen. Und das auch zu günstigeren Bedingungen.

Leistbares Wohnen für Senioren

„Sicheres und leistbares Wohnen ist eine zentrale Voraussetzung für gute Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt“, verdeutlichte Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Sie betonte, dass eine der großen Stärken des sozialen Wohnbaus in Wien darin liege, dass für unterschiedliche Bedürfnisse und Lebenssituationen ein passendes Wohnangebot bereitstehe. Sie fügte hinzu, dass es mit der Aktion 65 Plus gelinge, ältere Bewohner im Gemeindebau gezielt zu unterstützen und ihnen den Umzug in eine neue Wohnung zu erleichtern, die optimal auf ihre geänderten Bedürfnisse zugeschnitten sei.

Voraussetzungen für Aktion 65 Plus

Um an der Aktion 65 Plus teilzunehmen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Die Interessierten sollten mindestens 65 Jahre alt sein und seit mindestens zehn Jahren in einer Gemeindewohnung leben, die eine Größe von mindestens 65 m² aufweist. Darüber hinaus sollten sie den Wunsch haben, in eine kleinere, besser geeignete Wohnung umzuziehen, um ihre Wohnsituation an gesundheitliche oder persönliche Bedürfnisse anzupassen. Diese Voraussetzungen gewährleisten, dass die Aktion gezielt auf die Bedürfnisse älterer Bewohner zugeschnitten ist und ihnen eine komfortable und barrierefreie Wohnalternative bietet.

Diese Vorteile hat der Wohnungswechsel Günstiger Mietzins : Die neuen Wohnungen werden auf Richtwertbasis mit einem Abschlag von 35 Prozent vermietet, sofern für die alte Wohnung noch eine günstige Mietzinsregelung (Kategoriemietzins) galt. Barrierefreiheit und Flexibilität : Senioren können ihre neue Wohnung entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse auswählen – ob barrierefrei oder mit weniger Wohnfläche. Förderung des sozialen Wohnraums : Durch den Umzug werden größere Wohnungen frei.