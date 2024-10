Der mysteriöse Diebstahl des Claymore-Schwerts in einer Grazer Bar

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 18:41 / ©Google Streetview

Inmitten der Atmosphäre des Steirer Pubs, wo normalerweise gesellige Abende und ausgelassene Stimmung herrschen, hat sich kürzlich eine unerwartete Geschichte abgespielt: Ein uraltes, schottisches Claymore-Schwert, das über Jahre hinweg als Symbol für Tradition und Geschichte das Pub geschmückt hatte, wurde gestohlen.

Die zweite Kamera wurde nicht ausgeschalten

Am vergangenen Wochenende nutzten Unbekannte die Gelegenheit, schalteten die direkte Kamera ab und nahmen das Schwert an sich. Doch was sie dabei übersehen haben: „Die zweite Kamera mit der Übersicht auf den gesamten Raum lief weiter,“ erklärt das Steirer Pub auf Facebook. Obwohl es während der Tat zu einem Stromausfall kam, lief die Kamera zum Glück weiter und hat wichtige Aufnahmen festgehalten.

Das Schwert trägt viele Erinnerungen

Die Betreiber des Pubs wenden sich nun direkt an den Täter: „Lieber Täter: Vielleicht hast du dieses Claymore nur für ein paar Fotos ausgeborgt, oder du wolltest nur wissen, wie es sich anfühlt, so einen originalen schottischen Bihänder in der Hand zu halten.“ Es geht weniger um die Strafe als um die Rückkehr eines Symbols, das viele Erinnerungen für die Gemeinschaft des Steirer Pubs trägt.

In zahlreichen Events der Hauptakteur

Dieses besondere Schwert war in zahlreichen Events der Hauptakteur, bei Modeschauen, Angelobungen und sogar Ritterschlägen. Nun jedoch fehlt es – und hinterlässt nicht nur eine leere Stelle an der Wand, sondern auch eine Lücke im Herzen vieler Stammgäste. Sollte das Schwert anonym zurückgebracht werden, betont das Steirer Pub, „würden weiterhin keine Unannehmlichkeiten entstehen.“ Für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung führen, hat das Steirer Pub eine Belohnung ausgesetzt. Die Betreiber und zahlreiche Gäste hoffen darauf, dass dieses Stück Geschichte bald wieder an seinen angestammten Platz zurückkehrt.